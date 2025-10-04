HABER

Erzurum 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 04 Ekim Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Erzurum'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığın 22°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 15°C'ye düşeceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 8°C'ye kadar inebilir. Rüzgar güneydoğu yönünden eserek saatte 3 km hızla esecek. Nem oranı sabah %50, gündüz %29, akşam %40, gece ise %54 seviyelerinde olacak.

Gelecek günlerde Erzurum'da hava koşulları benzer şekilde sürecek. 5 Ekim Pazar günü sıcaklık 23°C'ye yükselebilir. 6 Ekim Pazartesi günü ise sıcaklığın 24°C'ye ulaşması öngörülüyor. Geceleri sıcaklıklar 9°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı gündüz 2-3 km/saat, akşam saatlerinde ise 5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı gündüz %15-19, gece saatlerinde %22-54 arasında değişiklik gösterecek.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düştüğünü unutmamak gerekir. Özellikle bu saatlerde sıcak tutacak giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ise hafif ve rahat kıyafetler seçilebilir. Rüzgarın hafif olması sebebiyle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının etkisini artırabileceğini unutmamak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve yeterli su içmek sağlığınız için gereklidir. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde oluşacak serin havaya karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı koruma açısından önem taşır.

