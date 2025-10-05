Erzurum 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Gece ise en düşük sıcaklık 2°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %57 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 2.1 km/saat seviyesinde bekleniyor. Gün doğumu 06:17’de, gün batımı ise 17:53’te olacak.

6 Ekim Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık ise -1°C civarında seyredecek. 7 Ekim Salı günü benzer hava koşulları devam edecek. Bu günde en yüksek sıcaklık 22°C olarak belirlendi. Gece ise en düşük sıcaklık 6°C olacak. 8 Ekim Çarşamba günü hava yine açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık ise 6°C olarak tahmin ediliyor.

9 Ekim Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Bu günde en yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise 4°C olacak. Hava koşullarının genellikle açık ve güneşli olması, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun ortam sağlıyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle sabah erken saatlerde ve akşamda sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli.

9 Ekim’de beklenen hafif yağmur için yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneşli hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Fakat sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.