HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

5 Ekim 2025 Pazar günü Erzurum'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 23°C olacak.

Erzurum 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Gece ise en düşük sıcaklık 2°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %57 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 2.1 km/saat seviyesinde bekleniyor. Gün doğumu 06:17’de, gün batımı ise 17:53’te olacak.

6 Ekim Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık ise -1°C civarında seyredecek. 7 Ekim Salı günü benzer hava koşulları devam edecek. Bu günde en yüksek sıcaklık 22°C olarak belirlendi. Gece ise en düşük sıcaklık 6°C olacak. 8 Ekim Çarşamba günü hava yine açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık ise 6°C olarak tahmin ediliyor.

9 Ekim Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Bu günde en yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise 4°C olacak. Hava koşullarının genellikle açık ve güneşli olması, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun ortam sağlıyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle sabah erken saatlerde ve akşamda sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli.

9 Ekim’de beklenen hafif yağmur için yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneşli hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Fakat sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kıbrıs'ta tehlikeli provokasyon! Rum komandolardan KKTC'ye küstah tehditKıbrıs'ta tehlikeli provokasyon! Rum komandolardan KKTC'ye küstah tehdit
Türkiye 2026 Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak Türkiye 2026 Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.