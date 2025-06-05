HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu hafif yağmurlu ve açık olacak.

Erzurum 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 6°C olacak. Bu dönemde ortalama nem oranı %61, yağış miktarı ise 71 mm olarak kaydedilmiştir.

6 Haziran Cuma günü hava durumu yine açık ve yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 6°C civarında kalacak. 7 Haziran Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yine 19°C, gece sıcaklıkları ise 6°C civarında olacak.

Erzurum'un Haziran ayındaki iklimi serin ve yağışlıdır. Ortalama gündüz sıcaklığı 13.6°C, gece sıcaklığı ise 7.5°C şeklindedir. Yağış miktarı 71 mm, nem oranı ise %61 olarak kaydedilmiştir.

Bu hava koşullarında yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak önemlidir. Uygun ayakkabı ve giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı havalarda trafik kazalarının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli olmak gerekmektedir. Soğuk ve yağmurlu günlerde vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban etine 24 saat uyarısı! Kurban etine 24 saat uyarısı!
Ünlü iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldıÜnlü iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otoyol ücretleri ile ilgili yeni karar! Sistem değişti artık otomatik olarak artacak…

Otoyol ücretleri ile ilgili yeni karar! Sistem değişti artık otomatik olarak artacak…

Cezaevi önlerinde büyük hareketlilik! Kiminin 3 yılı vardı kiminin 75 günü: 'Bu yasa çok iyi oldu'

Cezaevi önlerinde büyük hareketlilik! Kiminin 3 yılı vardı kiminin 75 günü: 'Bu yasa çok iyi oldu'

Vatandaş el mahkum olunca ödüyor, yüzde 100'e varan zam...

Vatandaş el mahkum olunca ödüyor, yüzde 100'e varan zam...

Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme

Kurban almak isteyen vatandaşları bu yöntemle kandırıyorlarmış

Kurban almak isteyen vatandaşları bu yöntemle kandırıyorlarmış

Özel: "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar"

Özel: "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.