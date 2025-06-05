Erzurum 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 6°C olacak. Bu dönemde ortalama nem oranı %61, yağış miktarı ise 71 mm olarak kaydedilmiştir.

6 Haziran Cuma günü hava durumu yine açık ve yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 6°C civarında kalacak. 7 Haziran Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yine 19°C, gece sıcaklıkları ise 6°C civarında olacak.

Erzurum'un Haziran ayındaki iklimi serin ve yağışlıdır. Ortalama gündüz sıcaklığı 13.6°C, gece sıcaklığı ise 7.5°C şeklindedir. Yağış miktarı 71 mm, nem oranı ise %61 olarak kaydedilmiştir.

Bu hava koşullarında yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak önemlidir. Uygun ayakkabı ve giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı havalarda trafik kazalarının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli olmak gerekmektedir. Soğuk ve yağmurlu günlerde vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek faydalı olacaktır.