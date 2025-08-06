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Erzurum 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Erzurum 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Erzurum'da 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarına ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15°C'ye düşecek. Bu sıcaklık farkı, gündüzleri hafif ve nefes alabilir kıyafetlerin tercih edilmesini gerektiriyor. Akşamları serin havaya karşı hazırlıklı olunmalı.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 7 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 35°C civarında olması öngörülüyor. 8 Ağustos Cuma günü sıcaklığın 30°C'ye düşmesi bekleniyor. 9 Ağustos Cumartesi günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri faydalı olacaktır.

Bu dönemde Erzurum'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gündüzleri yüksek sıcaklıklar, geceleri ise serin hava koşulları bekleniyor. Gündüzleri hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmeli. Akşamları serin havaya karşı hazırlıklı olunması önemlidir. Ayrıca, bol su içerek ve güneş koruyucu ürünler kullanarak sağlığınızı korumaya özen göstermelisiniz.

9 Ağustos Cumartesi günü için sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunduğundan, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri faydalı olacaktır. Yağış beklenmesi, açık hava etkinliklerini planlayanların dikkatli olmasını gerektiriyor.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilirken, akşamları serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bol su içerek ve güneş koruyucu ürünler kullanarak sağlığınızı korumaya özen göstermelisiniz. 9 Ağustos Cumartesi günü için yağış ihtimali bulunduğundan, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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