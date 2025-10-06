HABER

Erzurum 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 6 Ekim 2025 Pazartesi gündüz hava durumu açık ve güneşli olacak.

Doğukan Akbayır

Erzurum'da 6 Ekim 2025 Pazartesi gündüz hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 0°C’ye kadar düşebilir. Nem oranı %58 ile %65 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı 3 km/saat ile 8.9 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saati 06:14, gün batımı ise 17:47 olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşulları genel olarak güneşli olacak. 7 Ekim Salı günü sıcaklık 22°C civarında kalacak. 8 Ekim Çarşamba günü de sıcaklık 22°C olarak tahmin ediliyor. 9 Ekim Perşembe günü sıcaklık ise 15°C olacak. Perşembe günü hafif yağmur ihtimali bulunmaktadır.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı öngörülmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Gündüzleri güneşli hava koşulları varken, akşamları ve sabahları serin hava şartlarına dikkat etmek gerekir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket veya hırka almak önem taşır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı bu önlemler faydalı olacaktır.

Ayrıca, 9 Ekim Perşembe günü hafif yağmur ihtimali bulunduğundan, yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir üst almanızda fayda vardır. Böylece olası yağışlardan korunursunuz. Günlük aktivitelerinizi rahatça devam ettirebilirsiniz.

Son olarak, Erzurum'un yüksek rakımlı bir şehir olduğu unutulmamalıdır. Hava koşulları hızla değişebilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı bu verilerle şekillendirmek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için gerekli bir önlemdir.

