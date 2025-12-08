HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 8 Aralık 2025 tarihinde hava durumu bulutlu, soğuk ve nem oranı %84 olarak bekleniyor. Sıcaklık 4°C ile -9°C arasında değişecek. 9 Aralık'ta hafif kar yağışı, 10 Aralık'ta ise zaman zaman kar bekleniyor. Hafta boyunca sıcaklıklar 0°C ile -10°C arasında seyredecek. Kış koşullarına uygun giyinmek, kar ve buzlanma nedeniyle dikkatli olmak önem taşıyor. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenme ve egzersiz tavsiye ediliyor.

Erzurum 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Erzurum'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 4°C, en düşük ise -9°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %84. Rüzgar hızı 4.6 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:18'dir. Gün batımı ise 16:48 olarak hesaplanmıştır.

9 Aralık Salı günü hava benzer şekilde soğuk ve bulutlu geçecek. Hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklık 2°C ile -5°C arasında değişecek. 10 Aralık Çarşamba günü zaman zaman kar yağışı ihtimali var. Sıcaklık 1°C ile -7°C arasında olacak. 11 Aralık Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık bu gün 0°C ile -10°C arasında değişecek.

12 Aralık Cuma günü kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar yine 0°C ile -10°C arasında olacak. 13 Aralık Cumartesi günü hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklık 2°C ile -9°C arasında olacak. 14 Aralık Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava görülecek. Sıcaklık -1°C ile -7°C arasında değişecek.

Erzurum'da hava koşulları kış şartlarına uygun olacak. Dışarı çıkmadan önce kalın ve kat kat giyinmek faydalı olur. Buzlanma ve kar birikintileri nedeniyle yolda kayma riski artacaktır. Araçların kış lastiklerini kontrol etmek önemlidir. Evde su borularının donmasını önlemek için izolasyon yapılmalıdır. Kalorifer sistemlerinin düzgün çalıştığı kontrol edilmelidir.

Kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirmek önemlidir. Dengeli beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya özen gösterilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kadından acı haberŞanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kadından acı haber
Van’da kış yüzünü gösterdi: Erek Dağı ve çevresi beyaza büründüVan’da kış yüzünü gösterdi: Erek Dağı ve çevresi beyaza büründü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.