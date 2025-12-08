Erzurum 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 4°C, en düşük ise -9°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %84. Rüzgar hızı 4.6 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:18'dir. Gün batımı ise 16:48 olarak hesaplanmıştır.

9 Aralık Salı günü hava benzer şekilde soğuk ve bulutlu geçecek. Hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklık 2°C ile -5°C arasında değişecek. 10 Aralık Çarşamba günü zaman zaman kar yağışı ihtimali var. Sıcaklık 1°C ile -7°C arasında olacak. 11 Aralık Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık bu gün 0°C ile -10°C arasında değişecek.

12 Aralık Cuma günü kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar yine 0°C ile -10°C arasında olacak. 13 Aralık Cumartesi günü hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklık 2°C ile -9°C arasında olacak. 14 Aralık Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava görülecek. Sıcaklık -1°C ile -7°C arasında değişecek.

Erzurum'da hava koşulları kış şartlarına uygun olacak. Dışarı çıkmadan önce kalın ve kat kat giyinmek faydalı olur. Buzlanma ve kar birikintileri nedeniyle yolda kayma riski artacaktır. Araçların kış lastiklerini kontrol etmek önemlidir. Evde su borularının donmasını önlemek için izolasyon yapılmalıdır. Kalorifer sistemlerinin düzgün çalıştığı kontrol edilmelidir.

Kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirmek önemlidir. Dengeli beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya özen gösterilmelidir.