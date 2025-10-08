HABER

Erzurum 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve rüzgarlı geçecek.

Doğukan Akbayır

Erzurum'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve rüzgarlı geçecek. En yüksek sıcaklık 22°C olacak. En düşük sıcaklık ise 4°C civarında seyredecek. Nem oranı %62 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 6 km/saat şeklinde olacak. Gün doğumu saati 06:20. Gün batımı saati 17:48 civarında hesaplandı.

Erzurum'da hava koşulları önümüzdeki günlerde değişiklik gösterecek. 9 Ekim Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 6°C arasında değişecek. 10 Ekim Cuma günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 2°C arasında olacak. 11 Ekim Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 0°C arasında değişecek. 12 Ekim Pazar günü parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 12°C ile -2°C arasında olacak.

13 Ekim Pazartesi günü de parlak güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 2°C arasında olacak. 14 Ekim Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 4°C arasında değişecek. 15 Ekim Çarşamba günü ise parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 20°C ile 4°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Gün içinde güneşli saatlerde daha hafif kıyafetler tercih edilebilir. Sabah ve akşamları ise kat kat giyinmek koruyucu olacaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak faydalıdır. Su geçirmeyen dış giyim ürünleri de ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen montlar kullanmak uygun bir seçenektir. Şapkalar da soğuk rüzgarlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Bu, günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize olanak tanır.

