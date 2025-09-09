Erzurum 09 Eylül Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 9 Eylül 2025 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 3.15 km hızla esecek. Nem oranı %36 seviyelerinde olacak.

10 Eylül Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 15 km hızla esecek.

11 Eylül Perşembe günü hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 16 km hızla esecek.

12 Eylül Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında bulunacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 15 km hızla esecek.

Bu dönemde gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler cilt sağlığını korur. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceği için bir ceket veya hırka bulundurmak faydalıdır. Açık hava etkinlikleri için rüzgar hızının düşük olması uygundur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı sağlam yapmanıza yardımcı olur.