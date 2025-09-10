Erzurum 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 9°C'ye kadar düşecek. Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak kalacak.

11 Eylül Perşembe günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 4°C civarında olacak. 12 ve 13 Eylül Cuma ve Cumartesi günlerinde hava tekrar güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 21-22°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 3-4°C olacak.

Bu dönemde, özellikle 11 Eylül’deki yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar ani su baskınlarına ve trafik kazalarına neden olabilir. Bu nedenle, 11 Eylül'de dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde sürüş yaparken hızınızı düşürmeli ve yol koşullarına dikkat etmelisiniz.

Günlük hava durumu tahminlerini düzenli olarak takip etmek, planlarınıza yardımcı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini ertelemek veya kapalı alanlarda gerçekleştirmek daha güvenli olabilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.