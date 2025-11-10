Erzurum 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu olarak öngörülmektedir. Sıcaklıklar 9.5°C ile 17°C arasında değişecektir. Nem oranı sabah %59, gündüz %30, akşam %46 ve gece %60 olarak tahmin edilmektedir. Basınç seviyeleri sabah 818 hPa, gündüz 818 hPa, akşam 817 hPa ve gece 815 hPa olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 11 Kasım 2025 Salı günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar bu gün 2°C ile 13°C arasında seyredecektir. 12 Kasım 2025 Çarşamba günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 0°C ile 12°C arasında değişecektir. 13 Kasım 2025 Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir gün öngörülmektedir. Sıcaklıklar -2°C ile 11°C arasında olacaktır.

Erzurum'un yüksek rakımı, coğrafi konumu hava koşullarını etkilemektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık hızla düşebilir. Bu nedenle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekir. Rüzgarın hızına göre hareket etmek, olası kazaları önleyebilir. Önümüzdeki günlerde yağış beklenmediğinden açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.