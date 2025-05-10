HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 10 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Erzurum'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir.

Erzurum 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 5°C civarında olacak. Bu dönemde Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklıkları 14°C, gece sıcaklıkları ise 3°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmektedir. 11 Mayıs Pazar günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları ise 4°C olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü benzer yağışlı koşullar devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları 6°C civarında olacak. 13 Mayıs Salı günü daha soğuk bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13°C, gece sıcaklıkları ise 8°C olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 11°C, gece sıcaklıkları ise 4°C olacak. 15 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10°C, gece sıcaklıkları ise 1°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler, yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların soğuk ve ıslak hava koşullarına karşı dikkatli olmaları önemlidir. Yağışlı günlerde trafik kazalarının artabileceği unutulmamalıdır. Sürücülerin hız limitlerine uymaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Evlerde, ısı yalıtımının yetersiz olduğu bölgelerde, ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmeye özen gösterilmeli, düzenli egzersiz yapılmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırmızı ve yeşil bültenle her yerde aranıyorlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'de kıskıvrak yakalandılarKırmızı ve yeşil bültenle her yerde aranıyorlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'de kıskıvrak yakalandılar
Gizli tehlike: "Grip sandınız, kalpmiş"Gizli tehlike: "Grip sandınız, kalpmiş"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cezaevinden çıktı! İlk paylaşımı şaşırttı! 'Özgür bir günden merhaba'

Cezaevinden çıktı! İlk paylaşımı şaşırttı! 'Özgür bir günden merhaba'

Mourinho'ya "Kalacak mısınız?" diye soruldu

Mourinho'ya "Kalacak mısınız?" diye soruldu

Hindistan-Pakistan gerilimi: Beklenen misilleme başladı

Hindistan-Pakistan gerilimi: Beklenen misilleme başladı

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 23 kent için sarı kodlu alarm!

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 23 kent için sarı kodlu alarm!

İstanbul'un göbeğinde öldüresiye dayak

İstanbul'un göbeğinde öldüresiye dayak

Mardin'deki öğretmen katili yakalandı

Mardin'deki öğretmen katili yakalandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.