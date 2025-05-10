Erzurum 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 5°C civarında olacak. Bu dönemde Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklıkları 14°C, gece sıcaklıkları ise 3°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmektedir. 11 Mayıs Pazar günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları ise 4°C olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü benzer yağışlı koşullar devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları 6°C civarında olacak. 13 Mayıs Salı günü daha soğuk bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13°C, gece sıcaklıkları ise 8°C olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 11°C, gece sıcaklıkları ise 4°C olacak. 15 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10°C, gece sıcaklıkları ise 1°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler, yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların soğuk ve ıslak hava koşullarına karşı dikkatli olmaları önemlidir. Yağışlı günlerde trafik kazalarının artabileceği unutulmamalıdır. Sürücülerin hız limitlerine uymaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Evlerde, ısı yalıtımının yetersiz olduğu bölgelerde, ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmeye özen gösterilmeli, düzenli egzersiz yapılmalıdır.