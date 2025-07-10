Erzurum 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında olacaktır. Rüzgar, doğu-kuzeydoğu yönünden 5.66 km/s hızında esecek. Nem oranı %67 civarında beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genelde güneşli ve sıcak geçmesi beklenmektedir. 11 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklıklarının 30°C, gece sıcaklıklarının ise 12°C olması öngörülmektedir. 12 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklıklarının 31°C, gece sıcaklıklarının ise 13°C olması tahmin edilmektedir. 13 Temmuz Pazar günü gündüz sıcaklıklarının 30°C, gece sıcaklıklarının ise 14°C civarında olması beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Ayrıca, açık hava aktivitelerinde su kaybını önlemek amacıyla bol su içmek gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı yağmurluk veya şemsiye bulundurmakta fayda vardır. Gündüz sıcaklıklarının 25°C, geceleri ise 10°C civarında olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, kat kat giyinmek yardımcı olacaktır. Katmanları gerektiğinde çıkarıp giymek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Erzurum’un yüksek rakımlı bir bölge olduğu unutulmamalıdır. Hava koşulları hızlı bir şekilde değişebilir. Ani soğuma veya yağışlar görülebilir. Bu durumlara karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korur ve günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur.