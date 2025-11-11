Erzurum 11 Kasım Salı hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu çok bulutlu olarak öngörülmektedir. Sıcaklık 2°C ile 13°C arasında değişecektir. Nem oranı sabah %59, gündüz %30 seviyelerinde olacaktır. Basınç sabah 818 hPa, gündüz 818 hPa, akşam 817 hPa ve gece 815 hPa seviyelerinde bulunacaktır.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 12 Kasım 2025 Çarşamba günü puslu ve güneşli bir hava öngörülmektedir. Sıcaklık 0°C ile 12°C arasında değişecektir. 13 Kasım 2025 Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir gün beklenmektedir. Sıcaklık -2°C ile 11°C arasında olacaktır.

Erzurum'un yüksek rakımı ve coğrafi konumu hava koşullarını etkileyebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık hızla düşebilir. Bu nedenle sabahları ve akşamları kat kat giyinmek önemlidir. Böylece vücut ısısını korumak mümkün olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmakta fayda vardır. Rüzgarın hızına göre hareket etmek kazaları önleyebilir. Yağış beklenmediğinden açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir.