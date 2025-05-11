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Erzurum 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Erzurum 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 5°C'ye kadar düşecektir. Mayıs ayının ortalama sıcaklıkları 14°C civarındadır. Yağış miktarı ise 109 mm olarak kaydedilmektedir.

12 Mayıs Pazartesi günü bulutlar artacak. Sıcaklıklar 19°C'ye kadar yükselecek. 13 Mayıs Salı günü hava daha serinleşecek. Sıcaklıklar 13°C civarına düşecektir. 14 Mayıs Çarşamba günü muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. 15 Mayıs Perşembe günü ise bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemli. Ayrıca uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde, kat kat giyinerek vücut ısısını korumak önemlidir. Gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği günlerde, açık alanlardan uzak durmak ve güvenli bir yerde bulunmak önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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