Erzurum 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Erzurum 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Erzurum'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 8°C'ye kadar düşecek. Rüzgar hafif bir şekilde batıdan saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %31, akşam ise %43 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 13 Eylül Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 15°C, gece ise 6°C civarında seyredecek. 14 Eylül Pazar günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece 7°C olarak tahmin ediliyor. 15 Eylül Pazartesi günü de hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 10°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları genellikle serin ve güneşli olacak. Gündüzleri hafif bir ceket veya kazak giymek rahatlık sağlayabilir. Akşamları ise daha kalın giysilere ihtiyaç duyulabilir. Rüzgar hafif olacağı için şemsiye veya rüzgarlık gibi ek önlemler gerekmeyebilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.

