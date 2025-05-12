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Erzurum 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 12 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. Erzurum'da hava durumu kısmen güneşli ve 8°C sıcaklık ile başlayacak.

Erzurum 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, kısmen güneşli ve 8°C sıcaklık ile başlayacak. Gün boyunca sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık ise 6°C civarında olacak. Bu dönemde yağış miktarının 5.1 mm olması öngörülüyor.

13 Mayıs Salı günü sıcaklık 13°C, 14 Mayıs Çarşamba günü 11°C ve 15 Mayıs Perşembe günü 11°C civarında olacak. Bu günlerde de sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali yüksek. Özellikle 13 Mayıs'ta yağış miktarının 2.5 mm, 14 Mayıs'ta 2.1 mm ve 15 Mayıs'ta 2.5 mm olması tahmin ediliyor.

Erzurum'un Mayıs ayındaki iklimi, ortalama 8.8°C sıcaklık, 3°C en düşük ve 14.3°C en yüksek sıcaklıklarla karakterizedir. Bu dönemde yağış miktarı 109 mm civarında ve ay boyunca 15 yağmurlu gün yaşanıyor.

Bu hava koşulları göz önüne alınarak, Erzurum'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hazırlıklı olmaları önem taşır. Sürekli değişken hava koşulları, özellikle yağışlar, günlük planlamayı zorlaştırabilir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak ve uygun giyim tercihleri yapmak, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Kısa süreli sağanaklar, ani su baskınlarına neden olabileceğinden, özellikle düşük bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları gerekmekte. Hava koşullarına uygun araç kullanımı ve trafik kurallarına riayet etmek, güvenli bir ulaşım için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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