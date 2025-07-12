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Erzurum 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve 30°C'ye kadar yükselen sıcaklıklarla yazın tipik özelliklerini yansıtıyor.

Erzurum 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Erzurum'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve 30°C'ye kadar yükselen sıcaklıklarla yazın tipik özelliklerini yansıtıyor. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un yüksek rakımından dolayı genellikle serin kabul edilir. Yine de açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

13 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 32°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu artış, yazın zirve sıcaklıklarını yaşatacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak. 14 Temmuz Pazartesi günü hava biraz daha serinleyerek 29°C'ye düşecek. Bulutlanma da artacak. 15 Temmuz Salı günü ise hafif yağmur ihtimaliyle birlikte sıcaklıklar 24°C civarında olacak. Bu değişken hava koşulları, açık hava planları yapanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Bu dönemde, hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı korumalısınız. Sıcak havalarda bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalı ve aşırı sıcaklardan kaçınmalısınız. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılarla hazırlıklı olmanız, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutarak ani değişikliklere uyum sağlamalısınız.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak takip ederek ve gerekli önlemleri alarak, sağlığınızı koruyabilir ve açık hava etkinliklerinizden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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