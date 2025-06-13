HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 13 Haziran Cuma hava durumu sabah saatlerinde güneşli olacak.

Erzurum 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Erzurum'da 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde güneşli olacak. Sıcaklık 13°C olarak bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklığın 27°C'ye kadar yükselmesi, 10°C'ye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Bu durum, Erzurum'un Haziran ayındaki tipik hava koşullarına uygun. Ortalama sıcaklıklar 13.6°C civarında seyrediyor. Yağışlı günlerin sayısı ise 9 gün civarında.

14 Haziran Cumartesi günü, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklığın 23°C'ye kadar yükselebileceği, 10°C'ye kadar düşebileceği öngörülüyor. 15 Haziran Pazar günü, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 19°C'ye kadar yükselebilir, 7°C'ye kadar düşebilir. 16 Haziran Pazartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 18°C'ye kadar yükselebilir, 4°C'ye kadar düşebilir.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşullarının değişkenlik göstereceği göz önünde bulundurulmalı. Yağışların yoğun olabileceği dikkate alınmalı. Vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafet ve ekipmanları yanında bulundurmaları önerilir. Sağanak yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durmak ve araç kullanırken dikkatli olmak önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklamaAdana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklama
Yargıtay cezayı fazla buldu! Tacizcisini öldüren lise öğrencisiyle ilgili yeni gelişmeYargıtay cezayı fazla buldu! Tacizcisini öldüren lise öğrencisiyle ilgili yeni gelişme

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Trump'dan ilk açıklama

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Trump'dan ilk açıklama

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Netanyahu’dan ilk açıklama! Saldırının amacını ve ne kadar süreceğini duyurdu

Netanyahu’dan ilk açıklama! Saldırının amacını ve ne kadar süreceğini duyurdu

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

Zorla birliktelik sahnesi tepki çekince 'ilk gece' sahnesi geldi! Seyirciden tepkiler

Zorla birliktelik sahnesi tepki çekince 'ilk gece' sahnesi geldi! Seyirciden tepkiler

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar: Kritik isimler öldürüldü

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar: Kritik isimler öldürüldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.