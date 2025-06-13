Erzurum 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde güneşli olacak. Sıcaklık 13°C olarak bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklığın 27°C'ye kadar yükselmesi, 10°C'ye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Bu durum, Erzurum'un Haziran ayındaki tipik hava koşullarına uygun. Ortalama sıcaklıklar 13.6°C civarında seyrediyor. Yağışlı günlerin sayısı ise 9 gün civarında.

14 Haziran Cumartesi günü, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklığın 23°C'ye kadar yükselebileceği, 10°C'ye kadar düşebileceği öngörülüyor. 15 Haziran Pazar günü, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 19°C'ye kadar yükselebilir, 7°C'ye kadar düşebilir. 16 Haziran Pazartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 18°C'ye kadar yükselebilir, 4°C'ye kadar düşebilir.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşullarının değişkenlik göstereceği göz önünde bulundurulmalı. Yağışların yoğun olabileceği dikkate alınmalı. Vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafet ve ekipmanları yanında bulundurmaları önerilir. Sağanak yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durmak ve araç kullanırken dikkatli olmak önem taşır.