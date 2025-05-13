Erzurum 13 Mayıs Salı hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olarak beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 3°C civarında olacak. Nem oranı %69, rüzgar hızı saatte 14.4 km olarak tahmin edilmektedir.

14 Mayıs Çarşamba günü de benzer hava koşulları gözlemlenecektir. Orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yine 14°C, gece sıcaklığı 3°C civarında kalacak. Nem oranı %67, rüzgar hızı ise saatte 13.0 km olarak öngörülmektedir.

Bu dönemde Erzurum'da genellikle yağmurlu ve serin hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Serin hava nedeniyle kat kat giyinmek ve sıcak tutan giysiler tercih etmek, üşümeyi önlemek açısından önemlidir. Rüzgarlı günlerde, rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanmak rahatlık sağlayacaktır. Bu önlemler, bahar aylarında Erzurum'da karşılaşabileceğiniz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.