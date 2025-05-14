Erzurum 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü havanın durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 5°C civarında yer alacak. Öğle ve akşam saatlerinde ise 12°C civarına çıkması bekleniyor. Hava bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Bu durum, tarım faaliyetlerini ve günlük yaşamı etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 15 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 12°C olacak. 16 Mayıs Cuma günü sıcaklık 17°C’ye yükselecek. 17 Mayıs Cumartesi günü ise 22°C civarına çıkması bekleniyor. Bu artış, Erzurum'un tipik iklimine göre daha sıcak bir döneme işaret ediyor.

Bu süreçte, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da iyi bir fikir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlık ve günlük aktiviteler açısından önem taşır.

Tarım sektöründe çalışanlar, yağışlı günlerdeki toprak neminin artışını dikkate almalı. Sulama programlarını gözden geçirmek önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacını doğru şekilde karşılamak gerekir. Sıcaklıklar arttığında, bitkilerin aşırı ısınmasını önlemek için gölgeleme yöntemleri kullanılabilir. Ayrıca, düzenli sulama yapılması önerilir.

Hava koşullarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Yolculuk planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almanız, güvenliğiniz açısından önemlidir.