Erzurum 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 15 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Erzurum 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Erzurum'da 15 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 25°C civarında, akşam saatlerinde ise 19°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğu yönünden saatte 7 km, gündüz saatlerinde batı yönünden saatte 17 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %50, gündüz saatlerinde ise %25 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 16 Eylül Salı günü sıcaklık 25°C, 17 Eylül Çarşamba günü ise 23°C civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli kalacak. 18 Eylül Perşembe günü hava daha bulutlu hale gelecek ve sıcaklık 19°C civarına düşecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, hafif bir ceket bulundurmanız faydalı. Ayrıca öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemli.

Özellikle 18 Eylül Perşembe günü hava bulutlu olacağından, bu tarihte dışarı çıkarken bir şemsiye bulundurmanız iyi olacaktır. Genel olarak hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda yarar var.

