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Erzurum 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, orta şiddetli yağmurlarla geçecektir.

Erzurum 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Erzurum'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, orta şiddetli yağmurlarla geçecektir. Sıcaklıklar 28°C civarında olacaktır. Nem oranı %45 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 16 km hızla esecektir.

Çarşamba günü hava durumu, orta şiddetli yağmurla birlikte 25°C civarında olacaktır. Nem oranı yine %45 civarında kalacaktır. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünden saatte 3.54 km hızla esecektir.

Perşembe günü, hafif yağmur beklentisi var. Sıcaklıklar 25°C civarında olacaktır. Nem oranı %51 civarında olacak. Rüzgar kuzey-batı yönünden saatte 2.86 km hızla esecektir.

Cuma günü hava durumu çoğunlukla güneşli olacaktır. Sıcaklıklar 29°C civarında öngörülmektedir. Nem oranı %51 civarında kalacaktır. Rüzgar batı yönünden saatte 15.5 km hızla esecektir.

Bu dönemde Erzurum'daki hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Yağışların yoğun olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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