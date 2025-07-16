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Erzurum 16 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü, orta şiddetli yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Erzurum 16 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü, orta şiddetli yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık ise 12°C olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 3.54 km hızında esecek. Nem oranı ise %45 civarında olacak.

Perşembe günü, 17 Temmuz 2025, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 13°C olacak.

Cuma gününe, 18 Temmuz 2025, hava koşullarının hafif yağmurlu ve kısmen güneşli olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 14°C civarında olacak.

Cumartesi günü, 19 Temmuz 2025, hava koşullarının hafif yağmurlu ve kısmen güneşli olması tahmin ediliyor. Gündüz 28°C, gece ise 16°C olması bekleniyor.

Pazar günü, 20 Temmuz 2025, hava koşullarının çoğunlukla güneşli olacağı öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 15°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da yağışlı ve değişken hava koşulları hakim olacak. Özellikle 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sıcaklıklar gündüz 25-29°C arasında, akşam ve gece saatlerinde ise 12-16°C arasında değişecektir. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Akşamları serin hava için yanınıza bir ceket almanız önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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