Erzurum 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle olacak: Orta şiddetli yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 13°C olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 3.54 km hızında esecek. Nem oranının %45 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. 18 Temmuz Cuma günü hava hafif yağmurlu ve kısmen güneşli olacak. 19 Temmuz Cumartesi günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. 20 Temmuz Pazar günü ise çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 27-29°C, gece sıcaklıkları ise 13-16°C arasında değişecek.

Bu dönemde Erzurum'da yağışlı ve değişken hava koşulları hakim olacak. Özellikle 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Gündüz sıcaklıkları 25-29°C arasında, akşam ve gece saatlerinde ise 12-16°C arasında değişecektir. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Akşamları serin hava için yanınıza bir ceket almanız önerilir.