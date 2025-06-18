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Erzurum 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve 21°C civarında sıcaklık sunuyor.

Erzurum 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve 21°C civarında sıcaklık sunuyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 5°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un tipik Haziran ayı iklimine uygun. Serin ve rahat bir hava koşulunu işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 19 Haziran Perşembe günü, hava daha da ısınacak. Sıcaklık 24°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 6°C civarında olacak. 20 Haziran Cuma günü, sıcaklıklar 26°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları 8°C civarında seyredecek. 21 Haziran Cumartesi günü ise hava 24°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 6°C civarında kalacak. Artan sıcaklıklar, Erzurum'un yaz aylarına doğru ilerlediğini gösteriyor.

Bu dönemde, gündüz saatlerinde artan sıcaklıklar nedeniyle su tüketimini artırmak önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek gerekmektedir. Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde serin hava koşulları devam edecek. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların artmasıyla, özellikle 20 Haziran Cuma günü, güneş ışınlarının daha yoğun olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önerilir.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşulları, yaz aylarına geçişi işaret ediyor. Günlük aktivitelerinizi planlarken bu değişiklikleri göz önünde bulundurmalısınız. Hem gündüz hem de gece saatlerinde rahat ve sağlıklı kalmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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