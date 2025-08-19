HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu parlak güneş ışığı altında olacaktır.

Erzurum 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu parlak güneş ışığı altında olacaktır. Sıcaklıkların 32°C civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıkların 9°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 20 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 32°C, 21 Ağustos Perşembe günü ise 27°C civarında olacaktır.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneşten korunmak büyük önem taşır. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak cilt sağlığını korur. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilerek vücut ısısı dengede tutulabilir.

Rüzgarın gündüz saatlerinde artması dikkat gerektirir. Açık alanlarda dikkatli olmak faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunma gerekmektedir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak cilt sağlığını destekler. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edeceği için güneşten korunma önemlidir. Su tüketimine özen göstermek, açık alanlarda dikkatli olmak ve rüzgarın etkisini dikkate almak sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Aydın mitingini hedef aldı! Bahçeli, Özgür Özel'e sert yüklendi: "Her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcı"Son dakika | Aydın mitingini hedef aldı! Bahçeli, Özgür Özel'e sert yüklendi: "Her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcı"
Ankara'da aşiret kurşunu! Trafikte tartıştığı adamı bacaklarından vurduAnkara'da aşiret kurşunu! Trafikte tartıştığı adamı bacaklarından vurdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

İflas başvurusunda bulundular! Dev kulüp kapanıyor...

İflas başvurusunda bulundular! Dev kulüp kapanıyor...

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

TBMM önünde ‘Beyaz Toros’ alev alev yandı! Komisyon gününde gündem yaratacak olay…

TBMM önünde ‘Beyaz Toros’ alev alev yandı! Komisyon gününde gündem yaratacak olay…

Özlem Gürses'ten CHP'li belediyeye tepki: Şoktan şoka girdim

Özlem Gürses'ten CHP'li belediyeye tepki: Şoktan şoka girdim

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan 7'nin üstünde deprem uyarısı!

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan 7'nin üstünde deprem uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.