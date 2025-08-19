Erzurum 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu parlak güneş ışığı altında olacaktır. Sıcaklıkların 32°C civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıkların 9°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 20 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 32°C, 21 Ağustos Perşembe günü ise 27°C civarında olacaktır.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneşten korunmak büyük önem taşır. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak cilt sağlığını korur. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilerek vücut ısısı dengede tutulabilir.

Rüzgarın gündüz saatlerinde artması dikkat gerektirir. Açık alanlarda dikkatli olmak faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunma gerekmektedir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak cilt sağlığını destekler. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edeceği için güneşten korunma önemlidir. Su tüketimine özen göstermek, açık alanlarda dikkatli olmak ve rüzgarın etkisini dikkate almak sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.