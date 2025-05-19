Erzurum 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Bu dönemde Erzurum'da ortalama sıcaklık 8.8°C'dir. En düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık ise 14.3°C civarındadır. Mayıs ayında Erzurum'da yağış miktarı 109 mm'dir. Bu, yılın en yağışlı aylarından biridir.

20 Mayıs Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 15°C civarında kalacak. 21 Mayıs Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. 22 Mayıs Perşembe günü ise kısmen güneşli bir hava ve 19°C sıcaklık öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Hafif yağmurlar ve serin hava, özellikle sabah ve akşam saatlerinde belirgin olacaktır. Dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olur. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşüktür. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Gün içinde güneşli saatlerde güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin. UV endeksi yüksek olabilir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.