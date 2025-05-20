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Erzurum 20 Mayıs Salı hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 20 Mayıs Salı hava durumu gündüz saatlerinde 20°C, gece saatlerinde ise 4°C olacak.

Erzurum 20 Mayıs Salı hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, gündüz saatlerinde 20°C, gece saatlerinde ise 4°C olacak. Hava, güneşli ve ılıman geçecek. 21 Mayıs Çarşamba günü gündüz sıcaklık 19°C, gece sıcaklık 1°C olacak. 22 Mayıs Perşembe günü gündüz 22°C, gece 4°C civarında bekleniyor. Genellikle hava güneşli olacak.

23 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları gündüz 23°C, gece 5°C'ye yükselecek. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu tarihten itibaren hava sıcaklıklarının artması ve koşulların değişkenlik göstermesi muhtemel.

Erzurum'un yüksek rakımı ve dağlık yapısı, hava koşullarının hızlıca değişmesine neden olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşeceğinden, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak da iyi bir fikir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, ani değişimlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artarken, güneş ışınlarının daha yoğun olacağı unutulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve yeterli su tüketmek sağlık açısından önem taşır.

Erzurum'un dağlık bölgelerinde hava koşulları daha sert olabilir. Doğa yürüyüşleri veya açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu önceden kontrol etmek önemlidir. Uygun ekipmanlarla hazırlıklı olmak, güvenliğiniz için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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