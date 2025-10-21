Erzurum 21 Ekim Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu sonbahar koşullarını yansıtıyor. Gün boyunca hava bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 5.6°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %84. Rüzgar hızı ise 4.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:27. Gün batımı ise 17:24 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 22 Ekim Çarşamba günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 0.1°C ile 12.2°C arasında seyredecek. 23 Ekim Perşembe günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 3.0°C ile 12.5°C arasında olacak. Cuma günü de hafif yağmur ve sıcaklıkların 3.2°C ile 12.7°C arasında olması öngörülüyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları serin ve yağışlı olacak. Vatandaşların hazırlıklı olmaları önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Gündüz saatlerinde ise hafif yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Bu nedenle giyimler kat kat olmalı. Yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanları etkileyebilir. Rüzgar hızı orta seviyelerde olacak. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbirli olunması önemlidir.