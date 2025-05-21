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Erzurum 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 21 Mayıs Çarşamba hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak.

Erzurum 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 19°C civarında, gece ise 4°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %65 seviyelerinde olacak. Rüzgarın hızı 12 km/saat civarında, güney yönünden esecek. Bu koşullar, Erzurum'un tipik Mayıs ayı havasına uygun bir gün sunuyor.

22 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığının 22°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu günde bol güneş ışığı olacak. 23 ve 24 Mayıs Cuma ve Cumartesi günlerinde hava sıcaklıklarının 23°C civarında olması öngörülüyor. Bulutlu-güneşli karışık bir hava durumu hakim olacak. Bu dönemde yağış ihtimali düşük görünüyor.

Erzurum'un Mayıs ayı ortalama 8.8°C gündüz ve 3°C gece sıcaklıklarıyla bilinir. Ayrıca 109 mm yağış miktarı ve %67 nem oranı bulunuyor. Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalıdır. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve ılıman olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve uygun önlemleri almak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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