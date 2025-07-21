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Erzurum 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu yer yer sağanak yağışlı olacak.

Erzurum 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Erzurum'da 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu yer yer sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında tahmin edilmektedir. Bu dönemde hava sıcaklıkları 24°C ile 32°C arasında değişecektir.

22 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 30°C, 23 Temmuz Çarşamba günü 31°C, 24 Temmuz Perşembe günü ise 32°C civarında beklenmektedir. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak, yağış ihtimali azalacaktır.

Erzurum'un Temmuz ayındaki hava durumu 17 güneşli gün, 10 uzun süre yağışlı gün ve 4 yağışsız, bulutlu gün olarak değerlendirilebilir. Bu dönemde nem oranı %63'tür. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 50 milimetre civarındadır.

Bu hava koşullarında, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Sıcak günlerde bol su içmek, vücut ısısını dengelemek açısından önemlidir. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızda fayda vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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