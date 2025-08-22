HABER

Erzurum 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da, 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Hazar Gönüllü

Erzurum'da, 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 28°C civarında, gece ise 14°C civarında bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden 7 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %53, gündüz %26, akşam %24 ve gece %43 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri sabah 820 hPa, gündüz 820 hPa, akşam 818 hPa ve gece 816 hPa olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 23 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 28°C, 24 Ağustos Pazar günü 28°C ve 25 Ağustos Pazartesi günü 27°C civarında olacak. Rüzgar hızı 6 km/saat ile 7 km/saat arasında değişecek. Nem oranı ise %41 ile %47 arasında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Güneşin en etkili olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak veya korunaklı alanlarda bulunmak, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısı dengede tutulabilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmalarına yardımcı olacaktır.

