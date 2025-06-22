Erzurum 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece ise 6°C civarında olacaktır. 23 Haziran Pazartesi günü hava güneşli, 24 Haziran Salı günü ise parlak güneş ışığı beklenmektedir. Sıcaklıklar gündüzleri 22-23°C, geceleri ise 2-4°C arasında değişecektir. 25 Haziran Çarşamba günü hava daha da ısınarak 27°C'ye ulaşacaktır.

Bu dönemde Erzurum'da hava genellikle güneşli ve ılımandır. Yüksek rakımlı bölgelerde ise hava sıcaklıkları gece saatlerinde düşebilir. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olacağını göz önünde bulundurmak önemlidir. Uygun kıyafetler seçmek gereklidir.

Gündüz saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olacaktır. Güneşe maruz kalma süresini sınırlamak ve koruyucu önlemler almak faydalıdır. Şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanımı, cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

Ayrıca, hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha serin hava koşullarına karşı uygun kıyafet seçmek, sağlığınızı korur.

Erzurum'un yüksek rakımlı yapısı nedeniyle hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlarınızı buna göre düzenlemek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.