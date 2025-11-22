Erzurum 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

22 Kasım 2025 Cumartesi günü Erzurum'da hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 8°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklık ise -8°C civarında seyredecek. Nem oranı %60, rüzgar hızı 6.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:08, gün batımı saati 16:53 olarak hesaplandı.

Pazar günü hava daha da soğuyacak. En yüksek sıcaklık 9°C olacak. En düşük sıcaklık ise -9°C seviyesine gerileyecek. Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 8°C ile -7°C arasında değişecek. Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 6°C, en düşük sıcaklık 0°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Hava koşulları değişkenlik gösterecek. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler hazırlıklı olmalı. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmeli ve olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Trafik kurallarına uyulması önemlidir. Soğuk havalarda bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinler tüketmelisiniz. Yeterli uykuya dikkat etmelisiniz. Son olarak, hava koşullarına bağlı planlarınızı esnek tutmalısınız. Gerektiğinde değişiklik yapmaya hazır olun.