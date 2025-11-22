HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

22 Kasım 2025 tarihinde Erzurum'da hava durumu kısmen güneşli ve serin geçecek. Gündüz sıcaklığı 8°C'ye ulaşacakken gece -8°C civarında olacak. Nem oranı %60 seviyesinde tahmin ediliyor. Hava koşullarının değişkenlik göstereceği bu dönemde, Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler hava durumu bilgilerini dikkate alarak uygun kıyafetler seçmeli ve gerekli hazırlıkları yapmalıdır. Özellikle araç kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Erzurum 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

22 Kasım 2025 Cumartesi günü Erzurum'da hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 8°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklık ise -8°C civarında seyredecek. Nem oranı %60, rüzgar hızı 6.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:08, gün batımı saati 16:53 olarak hesaplandı.

Pazar günü hava daha da soğuyacak. En yüksek sıcaklık 9°C olacak. En düşük sıcaklık ise -9°C seviyesine gerileyecek. Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 8°C ile -7°C arasında değişecek. Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 6°C, en düşük sıcaklık 0°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Hava koşulları değişkenlik gösterecek. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler hazırlıklı olmalı. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmeli ve olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Trafik kurallarına uyulması önemlidir. Soğuk havalarda bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinler tüketmelisiniz. Yeterli uykuya dikkat etmelisiniz. Son olarak, hava koşullarına bağlı planlarınızı esnek tutmalısınız. Gerektiğinde değişiklik yapmaya hazır olun.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gribi atlattınız mı? Asıl tehlike şimdi başlıyorGribi atlattınız mı? Asıl tehlike şimdi başlıyor
Uzun namlulu silahla birini öldürdü! Nefes kesen kovalamacaUzun namlulu silahla birini öldürdü! Nefes kesen kovalamaca

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.