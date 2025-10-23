HABER

Erzurum 23 Ekim Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 23 Ekim 2025 tarihiyle birlikte hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah sıcaklıkları 0°C civarında başlayacak. Gün boyunca bulutlu hava ve gündüz sıcaklıkları 14°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 4°C'ye düşecek. Tarımsal don riski nedeniyle dikkatli olunması öneriliyor. 24 Ekim Cuma günü bulutlu hava hakim. Gece sıcaklıklar 3°C'ye inebilir. İşte detaylar...

Erzurum'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 0°C civarında başlayacak. Gün boyunca bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 14°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 4°C civarına düşecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif esecek. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi öngörülüyor. Tarımsal don riski olan alanlarda dikkatli olunması önerilmektedir.

24 Ekim Cuma günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 13°C seviyesinde seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 4°C civarında hissedilecek. 25 Ekim Cumartesi kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14°C, gece sıcaklıkları ise 3°C olacak. 26 Ekim Pazar günü de kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları yine 14°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 3°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık değişimlerine dikkat edilmelidir. Kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Sabah erken saatlerde yola çıkacakların dikkatli olmaları gerekmektedir. Yolda sis ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları oluşabilir. Tarımsal faaliyetlerde bulunanların ise don riskine karşı önlem alması önemlidir. Bu önlemler ürün kaybını önlemek için gereklidir.

