Erzurum 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

23 Kasım 2025 Pazar günü Erzurum'da hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 12°C, gece en düşük sıcaklık -7°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %51, rüzgar hızı 9.8 km/saat ve basınç seviyesi 775.3 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:08’dir. Gün batımı ise 16:53 olarak hesaplanmıştır.

24 Kasım Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 12°C, gece en düşük sıcaklık -6°C civarında seyredecek. 25 Kasım Salı günü yer yer güneşli hava bekleniyor. Ardından hava bulutlanacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 9°C, gece en düşük sıcaklık -3°C olacak. 26 Kasım Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 6°C, gece en düşük sıcaklık -4°C civarında tahmin ediliyor.

27 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 6°C, gece en düşük sıcaklık -6°C olacak. 28 Kasım Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 7°C, gece en düşük sıcaklık -7°C civarında gerçekleşecek. 29 Kasım Cumartesi günü hava bulutlu ve az güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 6°C, gece en düşük sıcaklık -4°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Bulutlu günlerin artışı öne çıkıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha fazla düşebilir. Bu durum, vücut ısısını korumak için kalın giyinmeyi gerektiriyor. Yüksek nem oranı ve bulutlu hava, sabah saatlerinde sisli koşulların oluşmasına neden olabilir. Bu, görüş mesafesini olumsuz etkileyerek sürüş güvenliğini tehlikeye sokabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.