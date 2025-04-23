Erzurum 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

24 Nisan Perşembe günü gündüz sıcaklığının 10°C, gece sıcaklığının 0°C olması bekleniyor. Hava bulutlu olacak. 25 Nisan Cuma günü ise gündüz sıcaklığı yine 10°C, gece sıcaklığı 0°C olarak tahmin ediliyor. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 26 Nisan Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 11°C, gece sıcaklığı 0°C olacak. Hava parçalı bulutlu geçecek.

Erzurum'un Nisan ayı genel olarak serin ve yağışlı bir iklime sahiptir. Gündüz sıcaklıkları genellikle 6-12°C, gece sıcaklıkları ise 1-3°C arasında değişmektedir. Nisan ayında Erzurum'da ortalama 91 mm yağış düşmektedir.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, Erzurum'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Düşük sıcaklıklar nedeniyle kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca, yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Bu önlemler, hava koşullarına karşı daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olacaktır.