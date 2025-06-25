Erzurum 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

25 Haziran 2025 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında, gece ise 11°C olacak. Bu sıcaklık, Erzurum'un Haziran ayı için tipik bir değerdir.

26 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 9°C olacak. 27 Haziran Cuma günü gündüz 25°C, gece 11°C öngörülüyor. 28 Haziran Cumartesi günü ise gündüz 25°C, gece 12°C civarında sıcaklıklar bekleniyor. Bu sıcaklıklar da Erzurum'un Haziran ayı için normal değerleridir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve açık kalacak. 26 Haziran Perşembe günü yağmur geçişleri bekleniyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları yararlı olacaktır. Gündüzleri güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklıklar artabilir. Bu durumda, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir.

Erzurum'un yüksek rakımı ve coğrafi konumu, hava koşullarının zaman zaman hızlı değişmesine neden olabilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamalarınızı buna göre yapmak için en iyi yoldur.