Erzurum 25 Kasım Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu ve soğuk olacak. Gündüz sıcaklık 6°C, gece ise -3°C civarında seyredecek. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Kar yağışı ihtimali bu dönemde artış gösterebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 26 Kasım Çarşamba günü gündüz sıcaklık 5°C, gece ise -5°C olacak. 27 Kasım Perşembe günü de benzer koşullar devam edecek. Gündüz sıcaklık 6°C, gece ise -6°C civarında bekleniyor. 28 Kasım Cuma günü gündüz 6°C, gece -4°C tahmin ediliyor. 29 Kasım Cumartesi günü gündüz 7°C, gece ise -4°C olacak. 30 Kasım Pazar günü gündüz 5°C, gece -2°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde soğuk hava koşulları nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski göz önünde bulundurulmalıdır. Araç kullananların lastiklerini kış koşullarına uygun hale getirmeleri faydalı olacaktır. Araçlarında acil durum kitleri bulundurmaları da önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların soğuk hava koşullarından etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu kişilerin sıcak ortamlarda kalmaları sağlanmalıdır.