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Erzurum 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 25 Nisan 2025 Cuma günü hava koşulları yağmurlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 13°C, gece ise 3°C civarında seyredecek. Bu dönemde bölge genellikle yağışlı ve serin hava koşullarıyla karakterizedir. Nisan ayının ortalama sıcaklıkları gündüz 12°C, gece 1°C civarındadır.

Erzurum 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

26 Nisan Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 14°C, gece 3°C civarında olacak. 27 Nisan Pazar günü hava açık olacak. Sıcaklıklar gündüz 14°C, gece 1°C seviyelerinde kalacak. 28 Nisan Pazartesi günü yağmurlu bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece ise 3°C olacak. 29 Nisan Salı günü de yağmurlu hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece 4°C civarında olacak. 30 Nisan Çarşamba günü de yağmurlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece 4°C olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları genellikle serin ve yağışlıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında uygun yağmurluk ve sıcak tutacak giysiler bulundurmaları önemlidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Bölgede yaşayanların ve ziyaretçilerin hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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