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Erzurum 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Erzurum 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, genellikle sıcak, bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz ortalama sıcaklık 21°C, gece ise 8°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı yaklaşık 10 km/saat olarak ölçülecek. Nem oranı %66 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da iyileşecek. 27 Haziran Cuma günü, gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 13°C olacak. 28 Haziran Cumartesi günü, gündüz hava sıcaklığı 25°C, gece 9°C olarak tahmin ediliyor. 29 Haziran Pazar günü, gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 10°C olacak. 30 Haziran Pazartesi günü, gündüz hava sıcaklığı 24°C, gece 10°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde, Erzurum'da hava koşulları daha ılıman hale gelecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların artışı bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklıklar düşecek. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farklarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüzleri açık hava etkinlikleri planlanabilir. Akşamları serin havaya karşı uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde, özellikle 26 Haziran'da, şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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