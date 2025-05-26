Erzurum 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 16°C, gece ise 5°C civarında olacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli geçecek. Nem oranı %65 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek.

27 Mayıs Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 5°C arasında değişecek. 28 Mayıs Çarşamba günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Bu günde de sıcaklıklar 17°C ile 5°C arasında olacak. 29 Mayıs Perşembe günü ise hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 5°C arasında seyredecek.

Erzurum'un Mayıs ayı iklimi, ortalama 8.8°C sıcaklık, %67 nem oranı ve 15 yağmurlu gün ile karakterizedir. Bu dönemde sabah ve akşam saatleri serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye kullanmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

Gün boyunca güneşli günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak, Erzurum'da geçireceğiniz günleri daha konforlu hale getirecektir.