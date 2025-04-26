Erzurum 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 4°C ile 14°C arasında değişecek. Bu durum, bölgedeki tarım faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri için dikkat edilmesi gereken bir hava koşulunu işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 27 Nisan Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. 28 Nisan Pazartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 29 Nisan Salı günü de sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklıklar 2°C ile 16°C arasında değişecek. Bu durum, Erzurum'un Nisan ayındaki tipik iklim özellikleriyle uyumludur. Nisan ayında ortalama sıcaklık 1.4°C ile 13.1°C arasında değişmektedir. Yağış miktarı ise 88 mm civarındadır.

Bu hava koşulları, özellikle tarım sektöründe çalışanlar için risk oluşturabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların bu durumu göz önünde bulundurmaları önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirmek açısından faydalı olacaktır.