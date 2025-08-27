Erzurum 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında sıcak ve kuru olacak. Gündüz sıcaklık 30°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 10°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyden esecek ve hızı 12 km/saat olacak. Nem oranı sabah %57, gündüz %22, akşam %53 ve gece %76 seviyelerinde kalacak.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 28 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 31°C olacak. 29 Ağustos Cuma günü de sıcaklık 31°C, 30 Ağustos Cumartesi günü ise 33°C civarında olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat ile 22 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %14 ile %41 arasında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu durum, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Gündüz saatlerinde rüzgarın artması, açık alanlarda dikkatli olunmasını gerektirir. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunmaları için dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.