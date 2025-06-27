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Erzurum 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Erzurum 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25°C civarında. Gece ise sıcaklık 13°C'ye düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %26, gece %63 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 24°C, 29 Haziran Pazar günü ise 22°C civarında öngörülüyor. 30 Haziran Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 22°C seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli geçecek. 30 Haziran Pazartesi günü hava kısmen güneşli olduğu için açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması faydalı olacaktır. Günlük aktivitelerde rahat ve hava alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Gün içinde yeterli su tüketimi, vücudun nem dengesini korur. Rüzgarın hızı düşük kalacağından, açık hava etkinliklerinde etkisi sınırlı olacaktır. Rüzgarın yönü ve hızı hakkında bilgi sahibi olmak, planlama sürecinde yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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