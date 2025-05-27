Erzurum 27 Mayıs Salı hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 27 Mayıs 2025, Salı günü Erzurum'da hava durumu, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 23°C sıcaklık bekleniyor. Bu durum, Erzurum'un tipik iklim özellikleriyle uyumludur. Erzurum, Mayıs ayında ortalama 8.8°C sıcaklık ve 109 mm yağışla karakterizedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak: 28 Mayıs Çarşamba günü kısmen güneşli, 29 Mayıs Perşembe günü kısmen güneşli, 30 Mayıs Cuma günü de kısmen güneşli geçecektir. Sıcaklık gündüzleri 17°C ile 18°C arasında, geceleri ise 4°C ile 5°C arasında olacaktır. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un Mayıs ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur.

Erzurum'un iklimi, özellikle Mayıs ayında, yağışlı ve serin olmaktadır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Bu nedenle, trafikte dikkatli olmak önem taşır. Bölgedeki herkesin ve ziyaretçilerin, hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri faydalı olacaktır. Gereken önlemleri almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemek adına önemlidir.