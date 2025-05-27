HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 27 Mayıs Salı hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 27 Mayıs Salı hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 23°C sıcaklıkta olacak.

Erzurum 27 Mayıs Salı hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bugün, 27 Mayıs 2025, Salı günü Erzurum'da hava durumu, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 23°C sıcaklık bekleniyor. Bu durum, Erzurum'un tipik iklim özellikleriyle uyumludur. Erzurum, Mayıs ayında ortalama 8.8°C sıcaklık ve 109 mm yağışla karakterizedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak: 28 Mayıs Çarşamba günü kısmen güneşli, 29 Mayıs Perşembe günü kısmen güneşli, 30 Mayıs Cuma günü de kısmen güneşli geçecektir. Sıcaklık gündüzleri 17°C ile 18°C arasında, geceleri ise 4°C ile 5°C arasında olacaktır. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un Mayıs ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur.

Erzurum'un iklimi, özellikle Mayıs ayında, yağışlı ve serin olmaktadır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Bu nedenle, trafikte dikkatli olmak önem taşır. Bölgedeki herkesin ve ziyaretçilerin, hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri faydalı olacaktır. Gereken önlemleri almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemek adına önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya duyurdu: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurdukRusya duyurdu: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk
Köy fırını ile ardiyesi küle döndü! Kocaeli'de yangın: Ateş söndürülmemişKöy fırını ile ardiyesi küle döndü! Kocaeli'de yangın: Ateş söndürülmemiş

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
200 milyon TL'ye Boğaz'da yalı almıştı... Şimdi gözaltında!

200 milyon TL'ye Boğaz'da yalı almıştı... Şimdi gözaltında!

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! Tüm şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! Tüm şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu

Nuri Aslan'ı çileden çıkaran olay! 'İstifa ederim, yakarım burayı'

Nuri Aslan'ı çileden çıkaran olay! 'İstifa ederim, yakarım burayı'

Güzel oyuncuya milli futbolcudan evlilik teklifi

Güzel oyuncuya milli futbolcudan evlilik teklifi

Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı

Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı

İstanbul'da gizli toplantı evleri! Öğrencileri böyle kandırıyorlarmış

İstanbul'da gizli toplantı evleri! Öğrencileri böyle kandırıyorlarmış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.