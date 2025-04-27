Erzurum 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'un Nisan ayı, ortalama 7.2°C sıcaklık ve 88 mm yağışla yılın en yağışlı dönemlerinden biridir. Bu dönemde yağışlı günlerin sayısı 12'ye kadar çıkmaktadır. Bu nedenle Nisan ayı boyunca hava koşulları değişken ve yağışlı olacaktır. Bölge sakinlerinin hazırlıklı olmaları gerekir.

Beklenen yağışlı hava koşulları nedeniyle, özellikle 27 Nisan Pazar günü ve takip eden günlerde vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Sağanak yağışlar, ani su baskınlarına ve trafik kazalarına yol açabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve su birikintilerinden uzak durmak olası kazaların önüne geçebilir. Ayrıca açık alanlarda bulunurken yıldırım düşme riskine karşı korunmak için kapalı alanlara geçmek faydalı olacaktır.

Erzurum'da 27 Nisan 2025 Pazar günü ve takip eden günlerde yağışlı hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde vatandaşların hava durumunu yakından takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.