Erzurum 28 Ekim Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 28 Ekim'de hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 16°C’ye kadar yükselebilirken, akşam saatlerinde 5°C'ye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarında değişiklikler görülecek. 29 Ekim'de sağanak yağışlar olabilir. 30 Ekim'de bulutlu bir hava ile ısı düşüşü yaşanacak. Soğuk günler için uygun giyinmek ve hava durumunu takip etmek önemlidir.

Erzurum'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 5°C'ye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Güneybatı yönünden saatte 8 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %68 civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 06:39'dur. Gün batımı ise 17:18'de gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'daki hava koşullarında değişiklikler görülecek. 29 Ekim Çarşamba günü sağanak yağışlar veya gök gürültülü yağışlar etkili olabilir. Gündüz sıcaklıkları 10°C, gece ise -3°C civarında olacak. 30 Ekim Perşembe günü bulutlu bir başlangıç olacak. Güneşin geri dönmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 9°C, gece ise -4°C'ye düşecek. 31 Ekim Cuma günü ise güneşli bir gün yaşanacak. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece ise -5°C civarında seyredecek. 1 Kasım Cumartesi günü güneşli bir hava var. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece ise -4°C olacak. 2 Kasım Pazar günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece ise -4°C civarında kalacak. 3 Kasım Pazartesi günü az güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece ise -3°C olacak.

Bu dönemde hava şartlarındaki ani değişiklikler günlük yaşamı etkileyebilir. 29 Ekim'deki olası yağışlar dikkat gerektiriyor. 30 Ekim'deki soğuk hava da etkili olabilir. Bu nedenle hava durumunu takip etmek önemlidir. Planlarınızı bu koşullara göre ayarlamak faydalı olacaktır. 29 Ekim'deki yağışlı hava dışarıda vakit geçirecekler için hazırlık gerektiriyor. 30 Ekim'deki düşük sıcaklıklara karşı uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde ısınma önlemleri alınmalıdır. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını düşünmekte yarar vardır. Bu sayede olumsuz etkileri en aza indirebilirsiniz.

hava durumu Erzurum
