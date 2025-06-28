Erzurum 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 11°C civarında gerçekleşecek. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un Haziran ayı için tipik değerleridir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor.

29 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığı 25°C, gece 10°C olacak. Kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. 30 Haziran Pazartesi günü daha serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece 6°C olacak. Bu gün sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir.

1 Temmuz Salı günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece 8°C olacak. Bu gün bol güneş ışığı bekleniyor. 2 Temmuz Çarşamba günü ise yine gündüz sıcaklığı 24°C, gece 8°C olacak. Bol güneş ışığı devam edecek. 3 Temmuz Perşembe günü hava biraz daha serinleyecek. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece 8°C olacak. Güneşli bir gün geçecek. 4 Temmuz Cuma günü ise sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece 11°C olacak. Bol güneş ışığı olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle 29 Haziran Pazar ve 30 Haziran Pazartesi günleri yağışlı hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Gündüzleri güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklıklar artabilir. Bu durum, güneş koruyucu ürünlerin kullanımını ve bol su içmeyi gerekli kılmaktadır. Erzurum'un yüksek rakımı ve coğrafi konumu, hava koşullarının hızlı değişmesine neden olabilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek en iyi yol olacaktır.