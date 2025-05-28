Erzurum 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış olarak tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 7°C civarında olacak. Bu dönemde Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 5°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekilde. 29 Mayıs Perşembe günü güneşli ve parçalı bulutlu. 30 Mayıs Cuma günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 31 Mayıs Cumartesi günü ise yine sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış olacak. Bu süreçte gündüz sıcaklıkları 22°C ile 18°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 6°C ile 5°C arasında seyredecek.

Erzurum'un Mayıs ayındaki iklimi ortalama 8.8°C gündüz sıcaklığı, 3°C gece sıcaklığıyla karakterizedir. Bu ayda toplam 109 mm yağış miktarı, %67 nem oranı bulunmaktadır. 15 yağmurlu gün ve 9 güneşli saat mevcuttur.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, 28 Mayıs'taki sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı ve araçların lastiklerinin iyi durumda olduğundan emin olunmalıdır. Evde kalınan günlerde ise pencere ve kapıların su geçirmez olduğundan emin olunarak, su baskınlarına karşı önlem alınmalıdır. Önümüzdeki günlerdeki hava koşullarına göre planlar yaparken, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak, sağlığınız ve güvenliğiniz için önemlidir.